Dall' Indy allo spazio - Lavventura americana di Dallara

(Di venerdì 5 agosto 2022) Non per niente è definito il Paese delle grandi opportunità anche se, nel caso diara, è l'America a essere venuta a Varano de' Melegari e non viceversa. L'avventura made in USA della racing factory italiana inizia infatti nel piccolo paese ai piedi dell'Appennino tosco-emiliano che ha dato i natali all'Ingegnere più conosciuto nel mondo delle corse. E anche da qui parte un altro format legato a quella specie di casualità guidata - che sempre Oltreoceano chiamano sliding doors - per la quale tutto ciò che accade ha sempre un senso, più o meno chiaro e comprensibile. Belle le macchine che fai: me ne costruisci 15?. In quel caso, parliamo del 1996, fu la visita di Andy Evans, pilota californiano che all'epoca correva nella serie IMSA con una 333 SP, la Ferrari più vincente di sempre, fortemente voluta da Piero Ferrari e sviluppata proprio da Giampaolo ...