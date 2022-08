Dalla sicurezza al clima. Pechino chiude il dialogo con gli Usa (Di venerdì 5 agosto 2022) La Cina ha interrotto ogni dialogo con gli Stati Uniti su questioni strategiche come la cooperazione di sicurezza e il clima. La decisione di Pechino fa parte dell’offensiva diplomatica e militare portata avanti dalle autorità della Repubblica Popolare a seguito della visita a Taiwan della speaker della Camera, Nancy Pelosi. La cooperazione tra Stati Uniti e Cina per la lotta al cambiamento climatico aveva visto un passo importante con l’accordo di Parigi del 2015, seguito da una ulteriore intesa a Glasgow nel corso della Cop26 del 2021. L’interruzione del dialogo L’annuncio è stato dato dal ministero degli Esteri cinese, che ha inoltre dichiarato l’interruzione dei dialoghi tra comandanti regionali statunitensi e cinesi e i capi dei dipartimenti della Difesa, insieme alla sospensione ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 agosto 2022) La Cina ha interrotto ognicon gli Stati Uniti su questioni strategiche come la cooperazione die il. La decisione difa parte dell’offensiva diplomatica e militare portata avanti dalle autorità della Repubblica Popolare a seguito della visita a Taiwan della speaker della Camera, Nancy Pelosi. La cooperazione tra Stati Uniti e Cina per la lotta al cambiamentotico aveva visto un passo importante con l’accordo di Parigi del 2015, seguito da una ulteriore intesa a Glasgow nel corso della Cop26 del 2021. L’interruzione delL’annuncio è stato dato dal ministero degli Esteri cinese, che ha inoltre dichiarato l’interruzione dei dialoghi tra comandanti regionali statunitensi e cinesi e i capi dei dipartimenti della Difesa, insieme alla sospensione ...

