Da Sviluppo Campania oltre 150 milioni di euro alle Pmi per la ripartenza post-Covid (Di venerdì 5 agosto 2022) oltre 150 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese campane nella ripartenza post Covid. I fondi della Regione Campania, erogati attraverso Sviluppo Campania con il Fondo Regionale per la Crescita Campania (FRC), rappresentano un nuovo strumento di ingegneria finanziaria che prevede un contributo a fondo perduto e un finanziamento agevolato finalizzato al supporto degli investimenti di rafforzamento, ristrutturazione aziendale e di innovazione produttiva, organizzativa e di efficienza energetica. I programmi di spesa finanziati sono compresi tra un importo minimo di 30 mila euro fino a un massimo di 150 mila euro. In totale sono 1.570 le imprese beneficiarie, tra quelle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022)150diper sostenere le piccole e medie imprese campane nella. I fondi della Regione, erogati attraversocon il Fondo Regionale per la Crescita(FRC), rappresentano un nuovo strumento di ingegneria finanziaria che prevede un contributo a fondo perduto e un finanziamento agevolato finalizzato al supporto degli investimenti di rafforzamento, ristrutturazione aziendale e di innovazione produttiva, organizzativa e di efficienza energetica. I programmi di spesa finanziati sono compresi tra un importo minimo di 30 milafino a un massimo di 150 mila. In totale sono 1.570 le imprese beneficiarie, tra quelle ...

Reg_Campania : Ai fini dell'ampliamento del @MuseoMadre, la Giunta ha acquisito una prima relazione su un edificio storico per una… - ANSACampania : Comune Pompei e Parco Archeologico, insieme per più sviluppo - desk_ucr : #BandiEuropei #H2020 #SMART4ALL Third FTTE Open Call: un’ampia rete di Digital Innovation Hubs per promuovere lo s… - ilGazzettinoves : Siglato accordo tra #UniCredit e #Zes #Campania per lo sviluppo del territorio - @UniCredit_IT - - CampaniaStartUp : Dalla Campania Ammiriamo le Politiche di Sviluppo della Regione Puglia. Aiutateci Fate Presto @micheleemiliano… -