Da Parigi – Trasferimenti | Amadou Onana Lille firmerà per l’Everton

(Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 09:58:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe:sarà presto un giocatore del. Il centrocampista della nazionale belga (20 anni) è ormai vicinissimo alla firma per cinque stagioni con i Toffees. Il West Ham è stato a lungo il favorito in questo caso, il club londinese ha fatto tre offerte, l’ultima, martedì, a 35 M€ più bonus fino a 5 M€. Ma non sono riusciti a trovare un accordo con il giocatore e il suo entourage, aprendo le porte alla concorrenza. Questo è ciò che ha approfittato del, che lo corteggiava allo stesso modo del Leicester. Il club allenato da Frank Lampard mercoledì ha pareggiato una prima offerta, inferiore a quella proposta dagli Hammers. Soprattutto, alcune condizioni per il raggiungimento dei bonus sono state ...

zazoomblog : Da Parigi – Trasferimenti: Daouda Weidmann (PSG) vicino al Torino - #Parigi #Trasferimenti: #Daouda… -

Sky Sport

... i giallorossi dovrebbero pagare il 65% della parte fissa dei 7 milioni, mentre da... Per l'uzbeko si accettanosolo a titolo definitivo, interessa al Bologna che ha proposto il ...... al livello più fondamentale possibile, deidi energia che avvengono sulla superficie ... FLUIDICS permetterà ai ricercatori dell' École normale supérieure die del Centre national ... Renato Sanches: "Psg scelta migliore per me, conosco bene Galtier" Le parole del centrocampista portoghese dopo il trasferimento a Parigi: "Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta, penso che il Psg abbia il progetto migliore per me. Galtier mi ha fatto crescere mo ...Cosa c'è di meglio di una tazza di caffè e delle ultime notizie di trasferimento Partecipa perché CBS Sports fornisce gli ultimi aggiornamenti da tutto il ...