Da Parigi – Il PSG ufficializza l’arrivo di Renato Sanches

Il PSG ha ufficializzato giovedì la firma del portoghese Renato Sanches (24). Il centrocampista, che era sotto contratto con il Lille fino al 2023, ha firmato per cinque anni con il club della capitale, dove ritroverà Christophe Galtier e Luis Campos, sedotti dal suo profilo box to box capace di organizzare la partita. La nazionale portoghese (32 presenze, 3 gol) è stimata intorno ai 15 milioni di euro. "Sono felice di lavorare di nuovo con lui (Galtier)" Renato Sanches, dal canto suo, si è detto felice di ritrovare Christophe Galtier: "Lo conosco bene! È un buon allenatore, che mi ha fatto evolvere molto da quando sono arrivato in Ligue 1."

