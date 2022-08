Crystal Palace-Arsenal stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Premier League 2022/2023 (Di venerdì 5 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Crystal Palace-Arsenal, sfida valida per la prima giornata di Premier League 2022/2023. La nuova stagione del campionato inglese parte da Selhurst Park, dove i Gunners di Arteta andranno a caccia dei tre punti. Favoriti secondo i bookmakers, potranno contare sui nuovi acquisti Gabriel Jesus e Zinchenko. Guai però a sottovalutare i padroni di casa, solida realtà e ormai in Premier da svariati anni. Arbitra Taylor. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di stasera, venerdì 5 agosto, con la partita che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per la prima giornata di. La nuova stagione del campionato inglese parte da Selhurst Park, dove i Gunners di Arteta andranno a caccia dei tre punti. Favoriti secondo i bookmakers, potranno contare sui nuovi acquisti Gabriel Jesus e Zinchenko. Guai però a sottovalutare i padroni di casa, solida realtà e ormai inda svariati anni. Arbitra Taylor. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di, venerdì 5 agosto, con la partita che sarà visibile intv su Sky Sport Uno, oltre che insu Sky Go e Now Tv. SportFace.

Calciodiretta24 : Crystal Palace - Arsenal: diretta live e risultato in tempo reale - house_gunners : Crystal Palace-Arsenal, le probabili formazioni – Dial Square Italia?? - sportli26181512 : Premier League 2022-2023: come sono cambiate le big dopo il mercato: Tutto pronto per l'inizio della Premier League… - sportli26181512 : Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend: Con Arsenal-Crystal Palace, Eintracht Bayern e Lione… - BignblackP : @metamaskbet Crystal Palace 1 - 2 Arsenal WIN 0x74356570c2e034e3cB049a23D5a9a64750f1FeFE -