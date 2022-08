Cremlino | da Pechino azione legittima per sua sovranità

(Di venerdì 5 agosto 2022) "Provocazioni" come la visita di Nancy Pelosi a Taiwan "non avvengono senza conseguenze". Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, citato dalle agenzie russe. "La Cina sta adottando ...

democraziait : Questi 2 pazzi faranno scoppiare il mondo!!! #XiJinping #Cina #China #cinese #Pechino #Beijing #Taiwan #putin… - democraziait : Qual'è la differenza? #INTIMIDAZIONE #MAFIOSA DI DUE #STATO/#GOVERNO #TERRORISTICO #MONDIALE: #Cremlino #?????? di… - DavideDAnna4 : @ultimora_pol Giuseppe Conte, forse sarebbe più appropriato dire 'quelli con la vocazione a ricevere soldi dal Cremlino e da Pechino' - ContedOropesa : RT @euronewsit: Portaerei e navi da guerra schierate dalla marina statunitense, mentre Pechino lancia una serie di esercitazioni militari m… - euronewsit : Portaerei e navi da guerra schierate dalla marina statunitense, mentre Pechino lancia una serie di esercitazioni mi… -

...delDmitry Peskov, citato dalle agenzie russe. "La Cina sta adottando legittimamente un'azione per proteggere la sua sovranità", ha aggiunto, riferendosi alle manovre militari di. . ......delDmitry Peskov, citato dalle agenzie russe. 'La Cina sta adottando legittimamente un'azione per proteggere la sua sovranità', ha aggiunto, riferendosi alle manovre militari di. ..."Provocazioni" come la visita di Nancy Pelosi a Taiwan "non avvengono senza conseguenze". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe. (ANSA) ...Gli Usa «non permetteranno» alla Cina di isolare Taiwan: lo ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi, a Tokyo per l'ultima tappa del ...