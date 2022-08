Credibilità? Giorno dopo giorno, sempre più una chimera (Di venerdì 5 agosto 2022) Il contenuto della conferenza stampa tenuta giovedì sera dal premier Draghi molto probabilmente, per coloro che hanno avuto modo di seguirla in Tv, avrà provocato lo stesso effetto di una ventata fresca alla fine di una giornata torrida, come quella stessa giornata è stata. Andando al sodo, il Consiglio dei Ministri di ieri ha varato una manovra da circa quindici miliardi di euro senza scostamento di bilancio. Non è questo il contesto adatto alla disamina delle decisioni che hanno dato vita a un impegno finanziario che definire eccezionale, come ha fatto il Capo del Governo, non rende fino in fondo l’importanza del provvedimento. Può essere invece importante rimarcare che il primo Ministro si è detto in qualche modo tranquillo di un miglioramento già in atto dell’economia del Paese. Appare piuttosto di maggiore opportunità cercare di individuare la ratio che ha originato quella ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) Il contenuto della conferenza stampa tenuta giovedì sera dal premier Draghi molto probabilmente, per coloro che hanno avuto modo di seguirla in Tv, avrà provocato lo stesso effetto di una ventata fresca alla fine di una giornata torrida, come quella stessa giornata è stata. Andando al sodo, il Consiglio dei Ministri di ieri ha varato una manovra da circa quindici miliardi di euro senza scostamento di bilancio. Non è questo il contesto adatto alla disamina delle decisioni che hanno dato vita a un impegno finanziario che definire eccezionale, come ha fatto il Capo del Governo, non rende fino in fondo l’importanza del provvedimento. Può essere invece importante rimarcare che il primo Ministro si è detto in qualche modo tranquillo di un miglioramento già in atto dell’economia del Paese. Appare piuttosto di maggiore opportunità cercare di individuare la ratio che ha originato quella ...

chiarda : @vitalbaa Davvero ti sembra che questo paese possa vantare una credibilità senza l'avallo di un vero credibile? Dra… - a_libutti : @SpagnaAzione @candidoporzus @matteorenzi Se questa è la risposta di Azione, un motivo in più per votare IV. Basta… - Fabiosc : @drelegantia Guardi che comanda la Bonino che ha le firme e che tiene alla poltrona. Calenda sta perdendo credibilità ogni giorno che passa - giornalistiunit : @ProfMBassetti Stando nei salotti televisivi un giorno si e l’altro pure per mesi, non sarei così sopreso. Piuttost… - Adriana04966084 : @MarykoMayko Draghi: 'Mia agenda? La credibilità internazionale'. ma non nazionale ' vedi le 200€ di bonus = 0,50… -