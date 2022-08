Covid | Rezza “Finalmente Rt sotto 1 | ma mantenere la massima prudenza”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Anche questa settimana continua a scendere il tasso di incidenza di casi di19 nel nostro Paese. L'incidenza si fissa intorno a 533 casi per 100mila abitanti. L'Rt anche mostra una tendenza alla discesa, siamo1, a 0,90”. Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, illustrando in un video i dati sulla diffusione del. “Il tasso di occupazione dei posti di area medica e intensiva è rispettivamente al 15,2 e al 3,6%, ben al didella soglia critica, soprattutto per le intensive – aggiunge -. Nonostante la diminuita circolazione virale è bene sempredei comportamenti ispirati alla, specialmente quando ci sono grandi ...