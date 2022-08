Covid, pubblicate le linee guida per il nuovo anno scolastico: mascherine solo per i fragili e niente scuola per chi ha febbre e sintomi (Di venerdì 5 agosto 2022) A poco più di un mese dal suono della prima campanella dell’anno scolastico 2022/2023, l’Istituto superiore di sanità ha pubblicato le indicazioni operative destinate a tutte le scuole di primo e secondo grado. Norme messe a punto con la collaborazione con i ministeri della Salute e dell’Istruzione, oltre che con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Per poter affrontare l’anno nel migliore dei modi, cercando di evitare così eventuali chiusure a causa di una risalita della curva dei contagi da Covid-19, l’Iss ha previsto due livelli di misure di prevenzione: il primo standard e il secondo da modulare in base al cambiamento del quadro epidemiologico. Primo livello: misure standard Innanzitutto, potrà fare ingresso a scuola solo chi non ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) A poco più di un mese dal suono della prima campanella dell’2022/2023, l’Istituto superiore di sanità ha pubblicato le indicazioni operative destinate a tutte le scuole di primo e secondo grado. Norme messe a punto con la collaborazione con i ministeri della Salute e dell’Istruzione, oltre che con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Per poter affrontare l’nel migliore dei modi, cercando di evitare così eventuali chiusure a causa di una risalita della curva dei contagi da-19, l’Iss ha previsto due livelli di misure di prevenzione: il primo standard e il secondo da modulare in base al cambiamento del quadro epidemiologico. Primo livello: misure standard Innanzitutto, potrà fare ingresso achi non ha ...

