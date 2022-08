Covid oggi Veneto | 4 470 contagi e 9 morti | bollettino 5 agosto

RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - LeoMar1967 : RT @byoblu: ?? QUESTA SERA 5 AGOSTO alle 21:00 Cosa è successo davvero negli ospedali italiani dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi… - Samanta8888 : RT @byoblu: ?? QUESTA SERA 5 AGOSTO alle 21:00 Cosa è successo davvero negli ospedali italiani dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi… -

Sky Tg24

BOLLETTINO VACCINI, VENERDÌ 5 AGOSTO Come ogni mattina dall'inizio della campagna vaccinale nel nostro paese, il Ministero della Salute ha pubblicato l'aggiornamento al bollettino vaccini per il. Il ...I dati della Regione Toscana sull'andamento del ... Covid, le notizie. Iss: in calo tasso occupazione intensive e reparti. LIVE Ancora in calo i contagi in provincia di Ragusa: sono 2.746 (ieri erano 2.860). I ricoveri salgono a 40 (ieri erano 38). Si registra un decesso: una donna di Ragusa di 85 anni.La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria mostra un trend in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 02 agosto e ...