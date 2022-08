(Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 963 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 11. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.714 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( – 4 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 168 ( – 1 ) mentre sono 26.650 i casi di isolamento domiciliare ( – 1495 ). Lo rende noto la Regioneaggiungendo che si registrano 11 nuovi decessi: quattro donne, due di 89, 94 e 96 anni e un uomo di 69, residenti nella provincia di Sassari; due donne di 86 e 94 anni e tre uomini di 75, 92 e 93, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 93 residente nella provincia di Nuoro. L'articolo ...

RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - fisco24_info : Covid oggi Sardegna, 963 contagi e 11 morti: bollettino 5 agosto: (Adnkronos) - I dati della regione… - telodogratis : Covid oggi Sardegna, 963 contagi e 11 morti: bollettino 5 agosto - marta_faccin : RT @byoblu: ?? QUESTA SERA 5 AGOSTO alle 21:00 Cosa è successo davvero negli ospedali italiani dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi… -

Sky Tg24

la comunità è felice che questo accada, quindi siamo tutti convinti che l'isola non può ... Ma con ilin Cile, l'attività turistica è stata completamente sospesa. Sull'isola si sono ...Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 3.323 i neo positivi alsu 18.253 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 18.07%,è pari al 18.20%. Tre i decessi nelle ultime ... Covid, le notizie. Iss: in calo tasso occupazione intensive e reparti. LIVE (Adnkronos) – Sono 963 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 agosto in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 11 morti. Sono stati processati in totale, fra mole ...Resta stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 3.323 i neo positivi al Covid su 18.253 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 18.07%, ...