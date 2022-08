(Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 963 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 11. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.714 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( – 4 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 168 ( – 1 ) mentre sono 26.650 i casi di isolamento domiciliare ( – 1495 ). Lo rende noto la Regioneaggiungendo che si registrano 11 nuovi decessi: quattro donne, due di 89, 94 e 96 anni e un uomo di 69, residenti nella provincia di Sassari; due donne di 86 e 94 anni e tre uomini di 75, 92 e 93, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 93 residente nella provincia di Nuoro. ...

RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - cordaro_enzo : RT @Federic60637120: @a_meluzzi LEZIONI PER RISCRIVERE LA STORIA: “RISULTA OGGI (che coincidenza!) una stima inaccurata”. Chi decide QUA… - CasaItaliaRadio : Covid oggi Sardegna, 963 contagi e 11 morti: bollettino 5 agosto Leggi di piu su - vivereitalia : Covid oggi Sardegna, 963 contagi e 11 morti: bollettino 5 agosto -

Sky Tg24

Bollettino vaccini5 agosto/ Circa 50mila somministrazioni in più, NUOVA VARIANTE BA.4.6: SARA' SIMILE AD OMICRON 5 Questa nuova versione delandrà monitorata con attenzione ...Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 3.323 i neo positivi alsu 18.253 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 18.07%,è pari al 18.20%. Tre i decessi nelle ultime ... Covid, le notizie. Iss: in calo tasso occupazione intensive e reparti. LIVE Il presidente della Commissione Bilancio dell'Ars si è spento a 70 anni a causa di una grave malattia, che comunque non è riuscita a tenerlo lontano dall'Aula nei momenti più importanti della legislat ...Un importante studio scientifico della Cardiologia di Arezzo evidenzia la sicurezza dei vaccini anti-COVID nei pazienti che in passato hanno avuto una miocardite ...