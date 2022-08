Covid | oggi nel Lazio 3221 nuovi contagi e 7 decessi | il bollettino aggiornato

(Di venerdì 5 agosto 2022). Il monitoraggio sui casinella regionecontinua senza sosta, soprattutto in previsione della prossima stagione autunnale in cui si teme un aumento concreto dei casi in tutto il Paese. E questo, soprattutto, con la complicità dell’abbassamento delle temperature. Ecco ilper, venerdì 5 agosto 2022. Leggi anche: Quarta dose nel, le prenotazioni dalle 20 di stasera: ecco come fare I casinel(ieri 3561, scorsa settimana 3958) Trend al 0,16% (ieri 0,18%) Ricoverati: -54 (settimanale -129, scorsa settimana +24) % occupazione posti disponibili: 15,18% (ieri ...

RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - PIDIOTILADRI2 : RT @byoblu: ?? QUESTA SERA 5 AGOSTO alle 21:00 Cosa è successo davvero negli ospedali italiani dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi… - GabriellePerat : RT @byoblu: ?? QUESTA SERA 5 AGOSTO alle 21:00 Cosa è successo davvero negli ospedali italiani dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi… - Gabriele885 : RT @AuroraLittleSun: Il dubbio di Burioni sui decessi per Covid: «Anche oggi 171 morti. Li stiamo curando male? Burioni, son due anni che… -

Sky Tg24

... 'Adc'è sicuramente un'elevata circolazione del virus , ma di fatto poche persone sono ospedalizzate a causa della polmonite e con un quadro clinico dovuto al'. Il virus è dunque meno ...Sono 963 i nuovi contagi da coronavirus5 agosto in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 11 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.714 tamponi. I pazienti ... Covid, le notizie. Iss: in calo tasso occupazione intensive e reparti. LIVE A fronte di 5 milioni di euro di contributi per l’emergenza Covid controllati, le indagini della guardia di finanza di Como hanno accertato che quasi 2 milioni erano stati percepiti indebitamente.In calo l’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (5 accessi nella giornata di ieri), in lieve aumento gli accessi di pazienti non Covid (170 pazienti).