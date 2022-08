Covid oggi Lombardia, 4.692 contagi e 44 morti: bollettino 5 agosto (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 4.692 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 5 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 44 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 31.289 tamponi processati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 14,9%, mentre crescono di 44 i morti. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (36 come ieri); continuano a scendere negli altri reparti (1.210, -84). Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 1.234, di cui 438 a Milano città; Bergamo 523, Brescia 728, Como 281, Cremona 239, Lecco 125, Lodi 122, Mantova 243, Monza e Brianza 304, Pavia 312, Sondrio 92 e Varese 376. “La Lombardia è la regione in assoluto con l’incidenza” di infezioni ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 4.692 ida coronavirus in, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 44. I nuovi casi sono stati individuati su 31.289 tamponi processati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 14,9%, mentre crescono di 44 i. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (36 come ieri); continuano a scendere negli altri reparti (1.210, -84). Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 1.234, di cui 438 a Milano città; Bergamo 523, Brescia 728, Como 281, Cremona 239, Lecco 125, Lodi 122, Mantova 243, Monza e Brianza 304, Pavia 312, Sondrio 92 e Varese 376. “Laè la regione in assoluto con l’incidenza” di infezioni ...

