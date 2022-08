Covid oggi Italia, in calo Rt e incidenza: report Iss (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – In calo in Italia oggi Rt e incidenza. In diminuzione anche, secondo l’Iss, anche ricoveri ordinari e terapie intensive. Continua dunque a migliorare la situazione epidemiologica legata al Covid. “Scende l’incidenza settimanale a livello nazionale: 533 ogni 100mila abitanti (29 luglio-4 agosto) contro 727 ogni 100mila abitanti (22-28 luglio)”, evidenzia il report settimanale con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. “Nel periodo 13 – 26 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi Covid sintomatici è stato pari a 0,90 (range 0,82-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – IninRt e. In diminuzione anche, secondo l’Iss, anche ricoveri ordinari e terapie intensive. Continua dunque a migliorare la situazione epidemiologica legata al. “Scende l’settimanale a livello nazionale: 533 ogni 100mila abitanti (29 luglio-4 agosto) contro 727 ogni 100mila abitanti (22-28 luglio)”, evidenzia ilsettimanale con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. “Nel periodo 13 – 26 luglio, l’Rt medio calcolato sui casisintomatici è stato pari a 0,90 (range 0,82-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è ...

