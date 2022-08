Covid oggi Emilia, 3.224 contagi e 15 morti: bollettino 5 agosto (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 3.224 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 5 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 15 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 15.636 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.795 molecolari e 8.841 test antigenici rapidi.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,6%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 43 (-8 rispetto a ieri, -15,7%), l’età media è di 64,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.505 (-73 rispetto a ieri, -4,6%), età media 75,9 anni. L’età media dei nuovi positivi di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 3.224 ida coronavirus inRomagna, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 15. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 15.636 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.795 molecolari e 8.841 test antigenici rapidi.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,6%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 43 (-8 rispetto a ieri, -15,7%), l’età media è di 64,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.505 (-73 rispetto a ieri, -4,6%), età media 75,9 anni. L’età media dei nuovi positivi di ...

