Covid, le notizie. Bollettino: 38.219 casi, 175 morti. Tasso di positività al 17,1%. LIVE (Di venerdì 5 agosto 2022) In calo i ricoveri ordinari (-337) e le terapie itensive (-11). Nel mondo, il numero di infezioni settimanali registrate tra il 25 e il 31 luglio è diminuito del 9% a circa 6,5 milioni. Da inizio pandemia, le vittime hanno raggiunto quota 172.568 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 agosto 2022) In calo i ricoveri ordinari (-337) e le terapie itensive (-11). Nel mondo, il numero di infezioni settimanali registrate tra il 25 e il 31 luglio è diminuito del 9% a circa 6,5 milioni. Da inizio pandemia, le vittime hanno raggiunto quota 172.568

