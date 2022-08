Covid: Iss, scende incidenza 533 casi ogni 100mila abitanti (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos Salute) - Continua a migliorare la situazione epidemiologica legata al Covid. "scende l'incidenza settimanale a livello nazionale: 533 ogni 100mila abitanti (29 luglio-4 agosto) contro 727 ogni 100mila abitanti (22-28 luglio)". Lo evidenzia il report settimanale con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos Salute) - Continua a migliorare la situazione epidemiologica legata al. "l'settimanale a livello nazionale: 533(29 luglio-4 agosto) contro 727(22-28 luglio)". Lo evidenzia il report settimanale con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute.

istsupsan : ?? #LONGCOVID, on line la mappa aggiornata dei centri, suddivisi per Regione ??Puoi trovare i contatti delle struttu… - istsupsan : #covid19 ??dati monitoraggio ??Incidenza settimanale scende: 533 casi su 100mila abitanti ??Rt in diminuzione a 0,90… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: registrato in Italia il primo caso della nuova variante Centaurus #centaurus #covid #coronavirus #iss… - VintageKidsNL : RT @istsupsan: ?? #LONGCOVID, on line la mappa aggiornata dei centri, suddivisi per Regione ??Puoi trovare i contatti delle strutture sul te… - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #Covid_19 Iss: indice Rt in calo a 0,90. Giù il tasso di occupazione in terapia intensiva e aree mediche -