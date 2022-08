Covid: Iss, quota reinfezioni sale al 13,1% (Di venerdì 5 agosto 2022) Milano, 5 ago. (Adnkronos Salute) - Continua ad aumentare la quota di reinfezioni Covid-19 sul totale casi segnalati, che passa al 13,1% secondo i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità, nell'ambito del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull'andamento di Covid. La settimana scorsa la percentuale di reinfezioni era del 12,6%. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Milano, 5 ago. (Adnkronos Salute) - Continua ad aumentare ladi-19 sul totale casi segnalati, che passa al 13,1% secondo i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità, nell'ambito del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull'andamento di. La settimana scorsa la percentuale diera del 12,6%.

istsupsan : ?? #LONGCOVID, on line la mappa aggiornata dei centri, suddivisi per Regione ??Puoi trovare i contatti delle struttu… - Agenzia_Ansa : Covid, in calo i ricoveri. Giù l'incidenza e l'Rt. Monitoraggio dell'Iss, indice di contagiosità mai così basso dal… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: incidenza settimanale scende a 533 | Giù anche l'indice Rt, a 0,9 sotto la soglia epidemica #covid… - FAntonioli : RT @PietroTerna: ISS: nel periodo 13–26.7 [ndr: quindi 19.7], l’Rt medio è stato 090, in diminuzione. Sì, ma su M. Economico (https://t.co… - istsupsan : ??Monitoraggio #COVID19, online le slide della situazione epidemiologica dell'ultima settimana ???Si conferma diminu… -