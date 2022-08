Covid | il virus rallenta | indice di trasmissibilità sotto l’1 Rezza | Ma quarta dose per over 60

(Di venerdì 5 agosto 2022) “Anche questa settimana continuano a scendere il tasso di incidenza dei casi di19 nel nostro Paese. L’incidenza si fissa intorno a 533 casi per 100mila abitanti”. Così Giovanni, Direttore Generale della Prevenzione sanitaria al Ministero della Salute, nel video sul monitoraggio della cabina di regia. “Anche l’Rt mostra una tendenza alla discesa, siamo finalmentel’1”, aggiunge. “Per la precisione siamo a 0,90”.Il tasso di occupazione di posti di area medica e in terapia intensiva “è rispettivamente al 15,2 e al 3,6% quindi ben al didella soglia critica. C’è una tendenza alla decongestione”.”Nonostante la diminuita velocità di circolazione virale – aggiunge– è meglio continuare a mantenere comportamenti prudenti specialmente quando ci sono grandi aggregazioni di ...

Continua a migliorare la situazione nei reparti Covid degli ospedali. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 4 agosto) ...Sono 38.219 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 42.976, qui il bollettino ). Sale così ad almeno 21.251.774 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti ...