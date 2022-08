Covid, al San Pio tre nuovi ricoveri e una dimissione (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tre nuovi ricoveri e un dimesso nelle ultime 24 ore dal reparti Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. Sono 27, attualmente, i positivi ricoverati: due sono in Terapia Intensiva Neonatale dedicata al Covid, 9 sono degenti in Pneumologia/Sub Intensiva, 14 in Malattie Infettive e due nell’area isolamento del Pronto Soccorso. L’azienda ospedaliera di via Pavecchia, nel consueto bollettino giornaliero, comunica inoltre che nella giornata odierna ha processato 87 tamponi, dei quali 10 risultati positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tree un dimesso nelle ultime 24 ore dal repartidell’ospedale San Pio di Benevento. Sono 27, attualmente, i positivi ricoverati: due sono in Terapia Intensiva Neonatale dedicata al, 9 sono degenti in Pneumologia/Sub Intensiva, 14 in Malattie Infettive e due nell’area isolamento del Pronto Soccorso. L’azienda ospedaliera di via Pavecchia, nel consueto bollettino giornaliero, comunica inoltre che nella giornata odierna ha processato 87 tamponi, dei quali 10 risultati positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Il saluto di Ferrante al 'San Pio': il bilancio di tre anni e una nota polemica ** - iolanda_pitti : RT @byoblu: Nonostante Alessia sia in regola con la normativa sul vaccino, essendo sia esentata che guarita dal covid, la direzione infermi… - leone52641 : RT @byoblu: Nonostante Alessia sia in regola con la normativa sul vaccino, essendo sia esentata che guarita dal covid, la direzione infermi… - AnnaMariaCastel : RT @byoblu: Nonostante Alessia sia in regola con la normativa sul vaccino, essendo sia esentata che guarita dal covid, la direzione infermi… - 811Proudman : RT @byoblu: Nonostante Alessia sia in regola con la normativa sul vaccino, essendo sia esentata che guarita dal covid, la direzione infermi… -