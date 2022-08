Covid, 4.692 nuovi casi in Lombardia: a Bergamo sono 523 (Di venerdì 5 agosto 2022) Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (36), continuano a scendere i ricoverati nei reparti (-84). sono questi i dati che il Ministero dell’Interno e Regione Lombardia hanno diramato in merito ai contagi della pandemia di Covid 19. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 31.289, totale complessivo: 40.247.923 – i nuovi casi positivi: 4.692 – in terapia intensiva: 36 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.210 (-84) – i decessi, totale complessivo: 41.708 (+44) I nuovi casi per provincia Milano: 1.234 di cui 438 a Milano città; Bergamo: 523; Brescia: 728; Como: 281; Cremona: 239; Lecco: 125; Lodi: 122; Mantova: 243; Monza e Brianza: 304; Pavia: 312; Sondrio: 92; Varese: 376 I dati a livello nazionale sono 38.219 i ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 agosto 2022) Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (36), continuano a scendere i ricoverati nei reparti (-84).questi i dati che il Ministero dell’Interno e Regionehanno diramato in merito ai contagi della pandemia di19. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 31.289, totale complessivo: 40.247.923 – ipositivi: 4.692 – in terapia intensiva: 36 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.210 (-84) – i decessi, totale complessivo: 41.708 (+44) Iper provincia Milano: 1.234 di cui 438 a Milano città;: 523; Brescia: 728; Como: 281; Cremona: 239; Lecco: 125; Lodi: 122; Mantova: 243; Monza e Brianza: 304; Pavia: 312; Sondrio: 92; Varese: 376 I dati a livello nazionale38.219 i ...

rep_milano : Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 5 agosto: 4.692 nuovi casi e 44 morti - lecco_notizie : Covid. Sono 4.692 i nuovi positivi in Lombardia (14,9%), +125 a Lecco - SkyTG24 : #Covid19 #Lombardia, 4.692 casi: tasso di positività al 14,9 per cento - webecodibergamo : Covid in Lombardia: 4.692 positivi in 24 ore. Bergamo, 523 nuovi casi - Bergamonews : #Covid, 4.692 nuovi casi in Lombardia: a Bergamo sono 523 - BergamoNews -