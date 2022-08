(Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 38.219 i nuovi positivi alin Italia, per un totale di 223.852 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano report diffuso dal Ministero della Salute sull'emergenza. Sono 175 i morti, per un totale di 172.904da inizio pandemia. Le terapie intensive sono 351, 11 meno di ieri, mentre sono 9.397, 337 in meno di ieri i ricoveri ordinari. – Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

Luxgraph : Covid in Italia, il bollettino di oggi 5 agosto: registrati 38.219 nuovi casi e 175 morti #corriere #news #2022… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 38.219 casi e 175 decessi nelle ultime 24 ore - - sportface2016 : Oggi venerdi #5agosto si registrano 38.219 nuovi contagi, 175 morti, 66.155 guariti, 36.958 tamponi molecolari, 35… - Italpress : Covid, 38.219 casi e 175 decessi nelle ultime 24 ore - ItalyNowadays : Covid: 38.219 casi, 175 morti. In calo i ricoveri. Giù l'incidenza e Rt. #SaluteEBenessere #MinisteroDellaSalute… -

Sono 38.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 42.976. Le vittime sono 175, in aumento rispetto alle 161 di ieri. ...in Italia, il bollettino di venerdì 5 agosto 2022: 38.nuovi casi e 175 morti. Tasso di positività al 17,1% +++news in aggiornamento+++Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore tra giovedì e venerdì 5 agosto, secondo i dati del ministero della Salute.ROMA (ITALPRESS) - Sono 38.219 i nuovi positivi al Covid in Italia, per un totale di 223.852 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal q ...