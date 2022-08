“Così spiego l’identità di genere dando voce alle persone transgender”. Storie di umanità e denuncia per provare a cambiare la società (Di venerdì 5 agosto 2022) Per parlare di questo libro che affronta il tema dell’identità si è scelto di utilizzare il simbolo ? (ossia lo schwa) al posto del plurale maschile, in modo da includere tutto lo spettro dei generi Chi l’ha detto che le rivoluzioni non possono partire da una maglietta rosa con l’unicorno? La battaglia per i diritti delle persone transgender di Camilla Vivian è iniziata da qui. Da un oggetto banale: “Mia figlia la voleva indossare e io proprio non capivo perché un maschio non potesse farlo”. Lo racconta lei stessa nell’introduzione del suo secondo libro Gender, libera tutt? (edito da Baldini Castoldi). È la lotta per difendere il diritto a indossare una semplice maglia che l’ha portata a interrogarsi, a studiare per capire cosa fosse l’identità di genere. E questo libro “di umanità e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Per parlare di questo libro che affronta il tema delsi è scelto di utilizzare il simbolo ? (ossia lo schwa) al posto del plurale maschile, in modo da includere tutto lo spettro dei generi Chi l’ha detto che le rivoluzioni non possono partire da una maglietta rosa con l’unicorno? La battaglia per i diritti delledi Camilla Vivian è iniziata da qui. Da un oggetto banale: “Mia figlia la voleva indossare e io proprio non capivo perché un maschio non potesse farlo”. Lo racconta lei stessa nell’introduzione del suo secondo libro Gender, libera tutt? (edito da Baldini Castoldi). È la lotta per difendere il diritto a indossare una semplice maglia che l’ha portata a interrogarsi, a studiare per capire cosa fossedi. E questo libro “die ...

fattoquotidiano : “Così spiego l’identità di genere dando voce alle persone transgender”. Storie di umanità e denuncia per provare a… - salidaparallela : RT @BaglioniLaura: Ve lo spiego così: i sondaggi dicono alle aziende come incanalare la mente. Tutto il vostro mondo di consumatore è guida… - roraigrum : Comunque a parer mio un a un sacco di gente hanno detto 'per me tu dovresti andare da uno psicologo' e niente loro… - barbarapeonia : RT @Juv3girl38: @LEBBY4EVER #DonMatteo, addirittura, comunicherà a Marco la morte di Anna con uno sguardo così fermo, gelido e deciso da fa… - mipiaceBarca : Non so se mi spiego: a #Scanno ti accolgono così ?? -