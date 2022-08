Così il vaiolo delle scimmie infetta l'Italia: i casi dilagano, vaccino in arrivo (Di venerdì 5 agosto 2022) Il vaiolo delle scimmie spaventa anche l'Italia. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, dal 2 al 3 agosto si sono registrati 40 contagi in più. Al momento sono 545 i casi Italiani accertati di monkeypox di cui 159 collegati a viaggi all'estero. Le persone più colpite hanno un'età media di 38 anni e sono soprattutto di sesso maschile: sui 545 casi registrati, solo 5 sono donne. La Lombardia è la regione con più contagi (250), segue il Lazio (109), l'Emilia Romagna (62), il Veneto (37) e il Piemonte con la Toscana (21). Per questo tipo di virus, a differenza del Covid, esiste già un vaccino anti-vaiolo. “Entro 24 ore sarà emanata una circolare del Ministero sulle modalità e i criteri per la vaccinazione, e le prime dosi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilspaventa anche l'. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, dal 2 al 3 agosto si sono registrati 40 contagi in più. Al momento sono 545 ini accertati di monkeypox di cui 159 collegati a viaggi all'estero. Le persone più colpite hanno un'età media di 38 anni e sono soprattutto di sesso maschile: sui 545registrati, solo 5 sono donne. La Lombardia è la regione con più contagi (250), segue il Lazio (109), l'Emilia Romagna (62), il Veneto (37) e il Piemonte con la Toscana (21). Per questo tipo di virus, a differenza del Covid, esiste già unanti-. “Entro 24 ore sarà emanata una circolare del Ministero sulle modalità e i criteri per la vaccinazione, e le prime dosi ...

