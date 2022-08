Cosa c’è nel decreto legge “Aiuti bis” (Di venerdì 5 agosto 2022) Prevede nuove risorse per contrastare l'aumento del costo dell'energia e la siccità, e misure come l'aumento del bonus psicologo Leggi su ilpost (Di venerdì 5 agosto 2022) Prevede nuove risorse per contrastare l'aumento del costo dell'energia e la siccità, e misure come l'aumento del bonus psicologo

borghi_claudio : @todorov_denis Si possono prendere tantissimi voti senza fare niente di utile come un certo movimento testimonia. N… - CarloCalenda : Questo corteo contro il rigassificatore è supportato da Sinistra Italiana e Verdi. È lo stesso rigassificatore cita… - _Nico_Piro_ : Trova le differenze! ?? #30luglio Ps: al netto del surreale ecco cosa accade quando circolano informative dei servi… - TamyRonc : @ninabecks1 Che voi siate ossessionati dal PD è cosa risaputa ma cosa c entra il PD con la caduta del governo lo sapete solo voi..????? - crisflorida09 : Questa cosa che c’è Snoop Dogg mi fa sorridere per ragioni molto personali… e mi immagino come ti starai facendo un… -