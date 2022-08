Corsport: il Napoli vuole pagare Raspadori 30 milioni in tre anni, il Sassuolo ne vuole 35 (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono almeno dieci giorni che il mercato del Napoli si è fermato. Dopo l’arrivo di Kim, il club è rimasto alle porte dei tre nuovi acquisti che avrebbero dovuto completare la rosa: il portiere (Kepa o Navas ma Kepa sembrava il prescelto), Simeone al posto di Petagna e Raspadori. E il Napoli è ancora lì. Scrive il Corriere dello Sport: De Laurentiis ha lavorato anche ieri con il manager di Jack, Tullio Tinti; i contatti con l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sono continui; e tra l’altro la distanza non è eccessiva. Anzi: 35 milioni la domanda e 30 l’offerta. Pagabili in più esercizi, meglio se in tre. Il Napoli ha scelto Raspadori e lui ha scelto il Napoli: la chiave e la spinta per aprire la porta è questa. E mica è poco. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono almeno dieci giorni che il mercato delsi è fermato. Dopo l’arrivo di Kim, il club è rimasto alle porte dei tre nuovi acquisti che avrebbero dovuto completare la rosa: il portiere (Kepa o Navas ma Kepa sembrava il prescelto), Simeone al posto di Petagna e. E ilè ancora lì. Scrive il Corriere dello Sport: De Laurentiis ha lavorato anche ieri con il manager di Jack, Tullio Tinti; i contatti con l’ad del, GiovCarnevali, sono continui; e tra l’altro la distanza non è eccessiva. Anzi: 35la domanda e 30 l’offerta. Pagabili in più esercizi, meglio se in tre. Ilha sceltoe lui ha scelto il: la chiave e la spinta per aprire la porta è questa. E mica è poco. L'articolo ...

