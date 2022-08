Corriere dello Sport – Milan su Diallo: missione a Parigi (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 09:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: MilanO – Idee sparse per l’Europa, come sempre, per i colpi low-cost: il canovaccio Milanista non presenta variazioni sul tema, soprattutto ora che una vagonata di milioni è stata investita su De Ketelaere e gli obiettivi di inizio estate hanno preso altre strade. La Ligue 1 resta in ogni caso il riferimento principale di Maldini e Massara. Marsiglia è stata terra di conquista per il Milan nell’ultimo week-end, in amichevole. Adesso l’ideale destinazione diventa Parigi per una missione ancora più delicata. Quella che riguarda Diallo, difensore polivalente del Paris Saint Germain che fa al caso per tanti motivi: abbastanza giovane ma di comprovata esperienza, temprato da tre stagioni sotto la Tour Eiffel dopo ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 09:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS:O – Idee sparse per l’Europa, come sempre, per i colpi low-cost: il canovaccioista non presenta variazioni sul tema, soprattutto ora che una vagonata di milioni è stata investita su De Ketelaere e gli obiettivi di inizio estate hanno preso altre strade. La Ligue 1 resta in ogni caso il riferimento principale di Maldini e Massara. Marsiglia è stata terra di conquista per ilnell’ultimo week-end, in amichevole. Adesso l’ideale destinazione diventaper unaancora più delicata. Quella che riguarda, difensore polivalente del Paris Saint Germain che fa al caso per tanti motivi: abbastanza giovane ma di comprovata esperienza, temprato da tre stagioni sotto la Tour Eiffel dopo ...

