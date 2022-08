Corriere dello Sport – “Lille, altra cessione: Amadou Onana verso l’Everton” (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 16:42:24 Arrivano conferme dal CdS: Nuove complicazioni all’orizzonte nella caccia del Milan al rinforzo per completare il centrocampo. Milan, caccia al centrocampista Dopo aver visto sfumare il giovane Carney Chukwuemeka, approdato al Chelsea, e soprattutto Renato Sanches, obiettivo di vecchia data dei rossoneri che ha scelto il Psg al termine di una lunghissima trattativa che ha coinvolto il Lille e i rossoneri, sembra farsi in salita anche la strada per arrivare ad Amadou Onana, altro giocatore in uscita dal Lille. Guarda la gallery Serie A, ecco tutte le maglie della stagione 2022-2023 “Onana, super offerta dell’Everton: il Lille verso il sì” Il senegalese di passaporto belga, capitano dell’Under 21 dei Diavoli Rossi, sta infatti ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 16:42:24 Arrivano conferme dal CdS: Nuove complicazioni all’orizzonte nella caccia del Milan al rinforzo per completare il centrocampo. Milan, caccia al centrocampista Dopo aver visto sfumare il giovane Carney Chukwuemeka, approdato al Chelsea, e soprattutto Renato Sanches, obiettivo di vecchia data dei rossoneri che ha scelto il Psg al termine di una lunghissima trattativa che ha coinvolto ile i rossoneri, sembra farsi in salita anche la strada per arrivare ad, altro giocatore in uscita dal. Guarda la gallery Serie A, ecco tutte le maglie della stagione 2022-2023 “, super offerta del: ilil sì” Il senegalese di passaporto belga, capitano dell’Under 21 dei Diavoli Rossi, sta infatti ...

