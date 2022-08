Coronavirus, 175 morti e 38.219 nuovi contagi. Tasso di positività scende al 17,1% (Di venerdì 5 agosto 2022) Il bollettino del 5 agosto 2022 Sono 175 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 161. Il bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 38.219 nuovi positivi, per un totale di 1.147.179 di attualmente positivi nel Paese. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati con sintomi è di 9.397, 337 in meno rispetto a ieri. Sono invece 351 (-11) i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Di questi, 24 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. 1.137.431 le persone positive in isolamento domiciliare. Mentre i dimessi e i guariti sono 19.931.691. Tamponi e Tasso di positività Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 223.852 nuovi tamponi, con un Tasso di ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Il bollettino del 5 agosto 2022 Sono 175 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 161. Il bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 38.219positivi, per un totale di 1.147.179 di attualmente positivi nel Paese. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati con sintomi è di 9.397, 337 in meno rispetto a ieri. Sono invece 351 (-11) i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Di questi, 24 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. 1.137.431 le persone positive in isolamento domiciliare. Mentre i dimessi e i guariti sono 19.931.691. Tamponi ediNelle ultime 24 ore sono stati analizzati 223.852tamponi, con undi ...

