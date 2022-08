Coppa Italia: Lecce-Cittadella, le formazioni ufficiali (Di venerdì 5 agosto 2022) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Lecce e Cittadella, valida per i trentaduesimi della Coppa Italia 2022/23. Primo appuntamento ufficiale della nuova stagione per i salentini, che sono tornati in Serie A dopo due anni grazie alla vittoria del campionato cadetto nell’annata precedente. Nella prima giornata in programma il 13 agosto, i giallorossi se la vedranno subito contro l’Inter tra le mura amiche, mentre la prima trasferta è quella con il Sassuolo il 20 agosto. Per quanto riguarda la Coppa Italia, in caso di successo questa sera la compagine salentina affronterà la vincente di Torino-Palermo ai sedicesimi, che si disputeranno ad ottobre. Nella scorsa edizione del torneo, i giallorossi sono arrivati agli ottavi perdendo ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 5 agosto 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per i trentaduesimi della2022/23. Primo appuntamento ufficiale della nuova stagione per i salentini, che sono tornati in Serie A dopo due anni grazie alla vittoria del campionato cadetto nell’annata precedente. Nella prima giornata in programma il 13 agosto, i giallorossi se la vedranno subito contro l’Inter tra le mura amiche, mentre la prima trasferta è quella con il Sassuolo il 20 agosto. Per quanto riguarda la, in caso di successo questa sera la compagine salentina affronterà la vincente di Torino-Palermo ai sedicesimi, che si disputeranno ad ottobre. Nella scorsa edizione del torneo, i giallorossi sono arrivati agli ottavi perdendo ...

QuiMediaset_it : #CoppaItalia, i match di oggi in esclusiva sulle reti #Mediaset: ??#CagliariPerugia h 17.45 #canale20… - Reggina_1914 : #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? Il primo STARTING 1??1?? ufficiale della stagione ?? Qui per le formazioni di… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Udinese-FeralpiSalò 2-1, Vecchi: “Loro un altra qualità. Abbiamo fatto bella figura” - Mediagol : Udinese-FeralpiSalò 2-1, Vecchi: “Loro un altra qualità. Abbiamo fatto bella figura” - sportface2016 : #Udinese-#Feralpisalò, parla #Sottil: “Miglioreremo, c’è disponibilità e qualità in squadra” -