Coppa Italia: le quote dicono che al Benevento serve l’impresa col Genoa (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì sera allo stadio “Ferraris” di Genova due delle big della prossima Serie B, Genoa e Benevento, si daranno battaglia per cercare l’accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una sfida che vede favoriti i padroni di casa, secondo gli esperti di Planetwin365, con il segno «1» fissato a 1,98 mentre sale a 3,30 l’ipotesi pareggio con il colpo esterno dei giallorossi che vale 3,55 volte la posta, riferisce Agipronews. Lo scorso campionato il tipo di calcio scelto da Blessin ha visto partite quasi sempre bloccate e anche per lunedì è in vantaggio l’Under 2.5 a 1,70 nei confronti di un match con almeno 3 gol dato a 1,99. Il risultato esatto più probabile è invece l’1-1 a 6,95, seguito dall’1-0 a 7,17. Vale 18,68 volte la posta un colpo esterno del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì sera allo stadio “Ferraris” di Genova due delle big della prossima Serie B,, si daranno battaglia per cercare l’accesso ai sedicesimi di finale di. Una sfida che vede favoriti i padroni di casa, secondo gli esperti di Planetwin365, con il segno «1» fissato a 1,98 mentre sale a 3,30 l’ipotesi pareggio con il colpo esterno dei giallorossi che vale 3,55 volte la posta, riferisce Agipronews. Lo scorso campionato il tipo di calcio scelto da Blessin ha visto partite quasi sempre bloccate e anche per lunedì è in vantaggio l’Under 2.5 a 1,70 nei confronti di un match con almeno 3 gol dato a 1,99. Il risultato esatto più probabile è invece l’1-1 a 6,95, seguito dall’1-0 a 7,17. Vale 18,68 volte la posta un colpo esterno del ...

