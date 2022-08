Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Udinese-Feralpisalò: Sottil lancia Success e Ebosse (Di venerdì 5 agosto 2022) Le formazioni ufficiali di Udinese-FeralpisalòUdinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Soppy, Pereyra, Lovric, Makengo, Ebosse; Success, Deulofeu.A disposizione: Padellli, Piana, Festy,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 5 agosto 2022) Ledi(3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Soppy, Pereyra, Lovric, Makengo,, Deulofeu.A disposizione: Padellli, Piana, Festy,...

