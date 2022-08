Coppa Italia, 32esimi di finale: probabili formazioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo il turno preliminare, la Coppa Italia passa al turno successivo, ovvero i 32esimi di finale. In programma ben 16 gare, tra club di Serie A e club di Serie B, che partono sì svantaggiati ma che potrebbero stupire in positivo. Compare anche la Feralpisalò, capace di battere il Sudtirol nel primo turno. Ecco allora le probabili formazioni della Coppa Italia, si scende in campo da Venerdì 5 Agosto a Lunedì 8 Agosto. Presenti dunque tutte le squadre di Serie B e le squadre di Serie A fino al nono posto in classifica, con le prime otto che – come sempre – cominceranno il loro percorso dagli ottavi di finale. Coppa Italia 2022/23: probabili formazioni e dove vedere le ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo il turno preliminare, lapassa al turno successivo, ovvero idi. In programma ben 16 gare, tra club di Serie A e club di Serie B, che partono sì svantaggiati ma che potrebbero stupire in positivo. Compare anche la Feralpisalò, capace di battere il Sudtirol nel primo turno. Ecco allora ledella, si scende in campo da Venerdì 5 Agosto a Lunedì 8 Agosto. Presenti dunque tutte le squadre di Serie B e le squadre di Serie A fino al nono posto in classifica, con le prime otto che – come sempre – cominceranno il loro percorso dagli ottavi di2022/23:e dove vedere le ...

CagliariCalcio : L’isola dei Giganti. Fondazione Mont’e Prama sulle maglie del Cagliari. Accordo per la stagione 22/23. I dettagli… - QuiMediaset_it : #CoppaItalia, i match di oggi in esclusiva sulle reti #Mediaset: ??#CagliariPerugia h 17.45 #canale20… - filadelfo72 : Bologna-Cosenza 8 agosto 2022, dove vedere in diretta Tv la gara di Coppa Italia - SalvaRossonero : @mpesquet1 @AnjeruG @Enoc82389574 @Francoebbasta Hanno vinto uno scudetto con squadre decimate dal covid,stadi chiu… - MontiFrancy82 : #coppaitalia 2022-2023: in esclusiva assoluta tutti i match. Da venerdì 5 a lunedì 8 agosto i 32esimi di finale -