Coppa Italia 2022/2023, tabellone sedicesimi di finale: tutti gli accoppiamenti (Di venerdì 5 agosto 2022) Si fa sul serio in Coppa Italia 2022/2023. Dopo il turno preliminare, entreranno in scena le squadre di Serie A nei trentaduesimi che vede di scena formazioni di Serie C e di Serie B. Vediamo adesso quali saranno le sfide che potremmo vedere nei futuri sedicesimi, con le squadre che accederanno al turno successivo. Ecco il tabellone: sedicesimi (1) Vincente Verona-Bari vs vincente Salernitana/Parma (2) Vincente Spezia/Como vs vincente Pisa/Brescia (5) Vincente Bologna/Cosenza vs vincente Cagliari/Perugia (6) Vincente Monza/Frosinone vs vincente Feralpisalò-Udinese (3) Vincente Sassuolo-Modena vs vincente Cremonese/Ternana (4) Vincente Empoli/Spal vs vincente Genoa/Benevento (7) Vincente Sampdoria/Reggina vs vincente Venezia/Ascoli (8) Vincente Lecce/Cittadella vs ...

