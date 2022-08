Coppa Italia 2022 2023 | l’Udinese batte la Feralpisalò di misura | gol di Deulofeu

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 agosto 2022)di Andrea Sottil ha sconfitto lain occasione dei trentaduesimi di finale della, mediante il risultato di 2-1. Ottima prestazione dei friulani tra le mura amiche della Dacia Arena, sebbene il ritmo della partita, anche per via della temperatura elevata, non sia stato esattamente forsennato; gli ospiti hanno tentato di reagire in più occasioni, riuscendo a spaventare concretamente la retroguardia bianconera, senza però trovare il colpaccio esterno. Udinese in gol all’11’ con il solito, abilissimo a portare in vantaggio ai suoi aprendo il piattone su calcio di rigore; penalty peraltro derivato da un’iniziativa lodevole del possente Success, abbattuto in piena area da Pilati. Reazione d’orgoglio della ...