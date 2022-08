“Convocata al provino con Signorini ha disertato l’appuntamento” | la rivelazione shock

gfvipnews_ : Evelina Sgarbi non sarà una concorrente di #GFVIP 7. “È stata convocata per un provino con Alfonso e per 4 volte ha… -

Il padre non ha affatto gradito questo rifiuto; Evelina avrebbe disertato ben quattro appuntamenti con Signorini per parlare del Gf Vip , come spiegato dal critico: "È stataper un..."È stataper uncon Alfonso Signorini, e per quattro volte ha disertato l'appuntamento, contro la mia volontà" . Come dichiarato a Novella 2000 e riportato da BlogTivvu.com , ...Vittorio Sgarbi ha spiegato di aver discusso con la figlia, per aver rifiutato il GFVip 7: 'Per qualche mese ci siamo persi di vista' ...In un'intervista al settimanale Chi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dato la notizia del suo prossimo impegno lavorativo in televisione, nel programma preserale di Canale 5 “Sarò la nuova ...