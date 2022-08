“Controcorrente” | lite in diretta tv | il provvedimento di Veronica Gentili

(Di venerdì 5 agosto 2022) A “”, talk quotidiano di Rete 4 condotto da, il senatore del Movimento 5 stelle Ettore Licheri e il giornalista Giampiero Mughini se ne dicono di ogni. I due hanno mandato su tutte le furie la conduttrice, che è costretta a prendere unpesante. “”, scontro intv Durante la puntata di ieri, giovedì 4 agosto, di “”,ha accolto nel salotto del talk show Ettore Licheri e Giampiero Mughini. Il tema della giornata erano le prossime elezioni politiche. Particolarmente aggressiva la campagna elettorale che metterà sicuramente gli italiani in grande difficoltà. La maggior parte di loro non sa dove sbattere la testa e tanti di loro, nel dubbio, non ...

pl1952 : Controcorrente, volano gli stracci tra Licheri e Mughini, Veronica Gentili va su tutte le furie… - Vale_Ber99 : RT @tempoweb: A #Controcorrente volano gli stracci tra #Licheri e #Mughini, Veronica #Gentili va su tutte le furie #elezioni #rete4 #4agost… - tempoweb : A #Controcorrente volano gli stracci tra #Licheri e #Mughini, Veronica #Gentili va su tutte le furie #elezioni… - nome_utilizzat_ : Prevedo l'ennesima ammucchiata PD M5S Renzi e Calenda, successiva lite per le poltrone e ennesima caduta e governo… -

Il Tempo

, programma di politica, cronaca ed attualità, è scoppiata latra Ettore Licheri, senatore per il Movimento 5 stelle, e il giornalista ed opinionista Giampiero Mughini. La ......ma la situazione è abbastanza Chiara ha detto il dirigente Tutto sembra essere nato da unaper ...non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare e certo che per chi va... Controcorrente, volano gli stracci tra Licheri e Mughini, Veronica Gentili va su tutte le furie Si prevede un’estate bollente a tutti gli effetti: è in arrivo una bufera economica che potrebbe mettere in ginocchio l’Italia ed ...Dopo il game over per il Presidente del Consiglio Mario Draghi, si accende il conflitto sulla premiership. Occhi puntati su una campagna elettorale ...