(Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Bce spinge idelle. La politica monetaria restrittiva di Francoforte ha avuto effetti positivi immediati sugli istituti italiani, costretti a lavorare per anni in un contesto di tassi negativi. Con benefici sensibili sul margine di interesse del secondo trimestre. Ma itrimestrali presentati in questi giorni alevidenziano anche un costo del rischio sotto controllo, a vantaggio degli indici di patrimonializzazione, e una posizione di capitale solida, che ha permesso dinuare a distribuire dividendi e procedere con i piani di buyback. Il tutto avanzando nel percorso di derisking e di riduzione dei crediti deteriorati. Tanto che diversequotate a Piazza Affari ...

lifestyleblogit : Conti solidi, il mercato promuove le banche italiane - - zazoomblog : Conti solidi il mercato promuove le banche italiane - #Conti #solidi #mercato #promuove - telodogratis : Conti solidi, il mercato promuove le banche italiane - italiaserait : Conti solidi, il mercato promuove le banche italiane - ledicoladelsud : Conti solidi, il mercato promuove le banche italiane -

Adnkronos

Ma itrimestrali presentati in questi giorni al mercato evidenziano anche un costo del ... e quindi ci aspettiamo che i risultati dell'anno siano estremamente'. Ma se il 2022 non ...Quanto ai, Illimity ha registrato un utile netto di 15,8 milioni di euro nel secondo ... 'Siamo molto soddisfatti - ha spiegato Passera - deirisultati riportati nel secondo trimestre dell'... Conti solidi, il mercato promuove le banche italiane Ecco le società che a Piazza Affari si sono distinte per performance su Ftse Mib, Star, All Share ed Egm nella giornata di venerdì 5 agosto. Le quotazioni e i casi di borsa di oggi: Bper, Pirelli, Ill ...(Adnkronos) – Il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Bce spinge i conti delle banche italiane. La politica monetaria restrittiva di Francoforte ha avuto effetti positivi immediati sugli istitut ...