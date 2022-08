Comune di Napoli | Laura Lieto nominata vicesindaco

gazzettanapoli : Laura Lieto, assessore all'Urbanistica, è stata nominata vicesindaco del Comube di Napoli. ... . #comunedinapoli… - gazzettanapoli : Laura Lieto, assessore all'Urbanistica, è stata nominata vicesindaco del Comube di Napoli. ... . #comunedinapoli… - montediprocida : Convenzione tra Comune di Quarto e ASL Napoli 2 - drGraziArcazzo : RT @PianetaN: Bellissima iniziativa del comune di Calvizzano che ha installato nella villa comunale delle panchine commemorative ai vari ca… - paolochiariello : #Juorno #comunedinapoli dice no a deposito di #GNL nel #Porto -

La Repubblica

Verrebbe da dire tutto come previsto già il 26 luglio e infatti il nuovo vicesindaco diè Laura Lieto , titolare della delega all'Urbanistica. Il decreto il sindaco Gaetano Manfredi ...in...È l'inizio di quello che viene definito pre - esercizio del primo dei diciannove treni acquistati dalper rinnovare la vecchissima flotta a disposizione della metropolitana partenopea. Dopo la ... Comune Napoli: stipendi più alti e arretrati per sindaco, assessori e consiglieri Il Napoli ha incassato un doppio sì ed è pronto a chiudere i due affari. Simeone attende solo una telefonata di Setti.L’allenatore del Napoli si racconta: «Non mi sento un leader, distribuisco contenuti e sono pagato per fare risultati. La squadra Non parte favorita ma dirà la sua».