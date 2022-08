Como, padre abusa per anni delle figlie minorenni (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – I poliziotti della squadra Mobile di Como hanno eseguito una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e divieto di comunicazione nei confronti di un 40enne, originario del centro America, ritenuto responsabile di violenza sessuale continuata ai danni delle figlie minorenni. Il provvedimento è stato emesso all’esito di “approfondite indagini” iniziate dopo la segnalazione da parte di persone vicine alla famiglia. Le vittime, ascoltate da investigatori esperti, “sono riuscite a trovare la forza e il coraggio per descrivere i particolari terribili degli abusi subiti; una delle due figlie, in particolare, ha subito abusi, con regolarità per anni, da parte del padre all’interno della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – I poliziotti della squadra Mobile dihanno eseguito una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e divieto di comunicazione nei confronti di un 40enne, originario del centro America, ritenuto responsabile di violenza sessuale continuata ai d. Il provvedimento è stato emesso all’esito di “approfondite indagini” iniziate dopo la segnalazione da parte di persone vicine alla famiglia. Le vittime, ascoltate da investigatori esperti, “sono riuscite a trovare la forza e il coraggio per descrivere i particolari terribili degli abusi subiti; unadue, in particolare, ha subito abusi, con regolarità per, da parte delall’interno della ...

