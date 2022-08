Come è finita la storia di Monica Cirinnà che chiedeva i 24mila euro trovati nella cuccia del suo cane (Di venerdì 5 agosto 2022) Il pm ha chiesto l’archiviazione del caso per via dell’assenza di un reato, ma la storia di quei 24mila euro trovati all’interno della cuccia del cane nella sede della residenza toscana di Monica Cirinnà e del marito Esterino Montino a Capalbio sembra destinata a proseguire. Perché la senatrice del Partito Democratico ha chiesto al giudice che quelle banconote (48 da 500 euro) fossero date a lei – perché ritrovate all’interno di una sua proprietà. Non le avrebbe tenute per sé, ma quei soldi sarebbero stati donati a un centro anti-violenza di Grosseto. Ma il giudice ha respinto questa istanza. Cirinnà e i 24mila euro nella cuccia del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Il pm ha chiesto l’archiviazione del caso per via dell’assenza di un reato, ma ladi queiall’interno delladelsede della residenza toscana die del marito Esterino Montino a Capalbio sembra destinata a proseguire. Perché la senatrice del Partito Democratico ha chiesto al giudice che quelle banconote (48 da 500) fossero date a lei – perché ritrovate all’interno di una sua proprietà. Non le avrebbe tenute per sé, ma quei soldi sarebbero stati donati a un centro anti-violenza di Grosseto. Ma il giudice ha respinto questa istanza.e idel ...

