Come cancello subito 2 anni di scuola: Berlusconi, l'ultima rivoluzione (Di venerdì 5 agosto 2022) Silvio Berlusconi adesso guarda anche ai giovani. Il presidente di Forza Italia prepara le sue proposte per il programma da presentare agli italiani e ora, dopo le pensioni a 1000 euro, è il turno dei giovani. Il Cav, imprenditore e "nonno", Come lui stesso ha sottolineato in una clip sui social, pone una particolare attenzione sul rapporto scuola-lavoro e sul tempo di inserimento dei ragazzi e delle ragazze nel mondo del lavoro. E così, Come ricorda ilMessaggero, l'ex premier ha messo a punto una riforma dell'Istruzione che andrebbe a cambiare (davvero) il rapporto tra il mondo degli studenti e quello del lavoro: "Voglio parlare anche ai ragazzi perché io sono pur sempre Nonno Silvio", afferma in un video elettorale. Poi la proposta: "Accorciare per i ragazzi un anno di scuola ..."

