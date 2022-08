Colpo di scena Spezia: affare fatto per il nuovo portiere (Di venerdì 5 agosto 2022) Continua il valzer dei portieri nella nostra Serie A e da poco si hanno dei nuovi aggiornamenti sugli sviluppi di alcune trattative, in particolare su Dragowski. Dragowski Fiorentina Spezia Dopo che lo Spezia sembrava aver deciso di virare su Alex Meret del Napoli – opportunità attesa da De Laurentiis per poi puntare su Kepa del Chelsea – adesso giunge la notizia da Nicolò Schira che il club ligure avrebbe raggiunto l’accordo con la Fiorentina per Dragowski. Si tratterebbe di un affare da 3 milioni più bonus, più il 50% dell’eventuale dell’incasso della futura rivendita del calciatore. L’arrivo di Dragowski in Liguria, salvo imprevisti, libererà Provedel, che con tutta probabilità sarà un giocatore biancoceleste nei prossimi giorni, così da completare il reparto portieri con Maximiano nella nuova Lazio di Sarri. Secondo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Continua il valzer dei portieri nella nostra Serie A e da poco si hanno dei nuovi aggiornamenti sugli sviluppi di alcune trattative, in particolare su Dragowski. Dragowski FiorentinaDopo che losembrava aver deciso di virare su Alex Meret del Napoli – opportunità attesa da De Laurentiis per poi puntare su Kepa del Chelsea – adesso giunge la notizia da Nicolò Schira che il club ligure avrebbe raggiunto l’accordo con la Fiorentina per Dragowski. Si tratterebbe di unda 3 milioni più bonus, più il 50% dell’eventuale dell’incasso della futura rivendita del calciatore. L’arrivo di Dragowski in Liguria, salvo imprevisti, libererà Provedel, che con tutta probabilità sarà un giocatore biancoceleste nei prossimi giorni, così da completare il reparto portieri con Maximiano nella nuova Lazio di Sarri. Secondo ...

