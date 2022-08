Civitavecchia | sbarca con quasi 500 chili di droga | il fiuto di Bacca incastra un autotrasportatore

(Di venerdì 5 agosto 2022)– Un carico di oltre 467 chilogrammi di hashish trasportato su un autoarticolato appenato da Barcellona è stato intercettato al porto didai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno arrestato l’autista, uno spagnolo di 56 anni, per l’ipotesi di reato di traffico internazionale di stupefacenti. Le Fiamme Gialle del Gruppo di– insospettite dall’insolito carico di pane dichiarato nella documentazione di accompagnamento e guidate dall’infallibiledel cane anti” – hanno rinvenuto la, occultata nei “porta bancali” laterali del mezzo, suddivisa in panetti coperti da cellophane intriso di benzina, allo scopo di eludere i controlli. L’hashish sequestrato, ritenuto di ottima ...

