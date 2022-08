Cirinnà reclama i 24mila euro trovati nella cuccia del cane. No del giudice, ecco perché (Di venerdì 5 agosto 2022) Monica Cirinnà, senatrice pd Roma, 5 agosto 2022 - Monica Cirinnà e i 24mila euro trovati l'estate scorsa nella cuccia del cane , nella proprietà di Capalbio (Grosseto) . La responsabile diritti del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Monica, senatrice pd Roma, 5 agosto 2022 - Monicae il'estate scorsadelproprietà di Capalbio (Grosseto) . La responsabile diritti del ...

Adnkronos : #Cirinnà reclama i 24mila euro: il tesoro nella cuccia del cane. - CivisHyrule : RT @SecolodItalia1: La Cirinnà reclama i 24 milioni trovati nella cuccia del cane. Il giudice dice no: non ne ha diritto - infoitinterno : Quel tesoro nella cuccia del cane, Cirinnà reclama i 24mila euro - infoitinterno : Monica Cirinnà reclama i soldi trovati nella cuccia del cane - tiscalinotizie : Soldi nascosti nella cuccia del cane, Cirinnà li reclama. Ma secondo il giudice non ne ha diritto e quindi la somma… -