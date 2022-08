Cirinnà propone di dare in beneficenza i soldi ritrovati | il giudice dice no

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il “tesoro”, saltato fuori la scorsa estate durante i lavori di ristrutturazione della proprietà di Monicae del sindaco di Fiumicino Esterino Montino in Toscana, è tornato alla ribalta. In seguito alle notizie diffuse dalla stampa la senatrice del Partito Democratico ha voluto chiarire di non aver chiesto la restituzione delle 48 banconote da 500 euro, ritrovate nella sua proprietà, ma di aver semplicemente alcosa avrebbe fatto nel caso in cui la somma le fosse stata consegnata, affermando che sarebbe andata in beneficienza all'Associazione Olympia de Gouges. Un nuovo capitolo si aggiunge ora alla vicenda del ritrovamento della somma di danaro e della successiva archiviazione chiesta dal pubblico ministero che non aveva ravvisato alcun reato a carico dei due coniugi Dem.