Cina-Usa | il “big job” per la competizione in Medio Oriente

"Non vorrei che la Cina assumesse il ruolo che noi abbiamo avuto per quasi 80 anni nel garantire le rotte marittime e il flusso del commercio per l'intera economia globale", ha dichiarato Barbara Leaf, assistente del segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente, durante un'audizione della Commissione Esteri del Senato giovedì. "It's a big job, una grande responsabilità; preferirei che fosse sulle spalle degli Stati Uniti piuttosto che su quelle della Cina". I senatori statunitensi temono che la Cina, e non gli Stati Uniti, sarà l'attore esterno dominante in Medio Oriente — che è un'area cruciale per le catene di collegamento globale. Leaf è d'accordo, e ha delineato nel suo intervento congressuale il perimetro della sfida futura per Washington, indicando come e dove ...

