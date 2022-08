laregione : La Cina impone sanzioni a Nancy Pelosi per la visita a Taipei - MichelaRoi : RT @iuvinale_n: Anno domini 2020 La peste del #covid. La #Cina mente e 'impone' ai loro soci al governo #italiano un lockdown durissimo. No… - dino_andreani : RT @iuvinale_n: Anno domini 2020 La peste del #covid. La #Cina mente e 'impone' ai loro soci al governo #italiano un lockdown durissimo. No… - rpalazzolo : RT @iuvinale_n: Anno domini 2020 La peste del #covid. La #Cina mente e 'impone' ai loro soci al governo #italiano un lockdown durissimo. No… - iuvinale_n : Anno domini 2020 La peste del #covid. La #Cina mente e 'impone' ai loro soci al governo #italiano un lockdown duris… -

Tiscali Notizie

Laha deciso di imporre sanzioni alla speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi e ad alcuni suoi parenti stretti dopo la sua visita a Taiwan, fortemente contestata da ...... a lavorare per convincere l'Ue a darsi una posizione nei confronti di Usae Russia. Per fare ... Ma occorre modificare l'articolo della costituzione cheil voto unanime. Basta che un solo ... Cina impone sanzioni a Nancy Pelosi dopo la sua visita a Taiwan L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha rinviato un test di routine del missile balistico intercontinentale Minuteman III per ...Roma, 5 ago. (askanews) - La Cina ha deciso di imporre sanzioni alla speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi e ...